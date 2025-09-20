В Белом доме уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok

20 сентября The Wall Street Journal писала, что американское правительство может получить от инвесторов многомиллиардную комиссию за сделку с TikTok, предварительные параметры соглашения одобрили Трамп и Си. Источники газеты рассказали, что инвесторы, которые участвуют в сделке, заплатят правительству комиссию в обмен на переговоры по соглашению с КНР. Консорциум инвесторов получит около 80% акций, а доля китайской ByteDance составит менее 20%.