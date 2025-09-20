Газета
В Белом доме уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok

Ведомости

США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

«Теперь эту сделку нужно лишь подписать, и команда президента работает над этим с китайскими коллегами», – подчеркнула Левитт (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что подписание сделки ожидается в ближайшие дни.

15 сентября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении сделки по TikTok с Китаем и анонсировал разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее он в четвертый раз продлил отсрочку для блокировки или продажи соцсети в США до 16 декабря.

20 сентября The Wall Street Journal писала, что американское правительство может получить от инвесторов многомиллиардную комиссию за сделку с TikTok, предварительные параметры соглашения одобрили Трамп и Си. Источники газеты рассказали, что инвесторы, которые участвуют в сделке, заплатят правительству комиссию в обмен на переговоры по соглашению с КНР. Консорциум инвесторов получит около 80% акций, а доля китайской ByteDance составит менее 20%.

По данным Bloomberg, американские активы TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle, Andreessen Horowitz и частная инвестиционная компания Silver Lake Management.

