В Белом доме уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.
«Теперь эту сделку нужно лишь подписать, и команда президента работает над этим с китайскими коллегами», – подчеркнула Левитт (цитата по ТАСС).
Она уточнила, что подписание сделки ожидается в ближайшие дни.
15 сентября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении сделки по TikTok с Китаем и анонсировал разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее он в четвертый раз продлил отсрочку для блокировки или продажи соцсети в США до 16 декабря.
20 сентября The Wall Street Journal писала, что американское правительство может получить от инвесторов многомиллиардную комиссию за сделку с TikTok, предварительные параметры соглашения одобрили Трамп и Си. Источники газеты рассказали, что инвесторы, которые участвуют в сделке, заплатят правительству комиссию в обмен на переговоры по соглашению с КНР. Консорциум инвесторов получит около 80% акций, а доля китайской ByteDance составит менее 20%.
По данным Bloomberg, американские активы TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle, Andreessen Horowitz и частная инвестиционная компания Silver Lake Management.