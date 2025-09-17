Bloomberg: американские активы TikTok купят Oracle, Silver Lake и Andreessen
Американские активы TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle, Andreessen Horowitz и частная инвестиционная компания Silver Lake Management. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что 15 сентября высокопоставленные официальные лица США и Китая после двухдневных переговоров в Мадриде представили рамочное соглашение, предусматривающее создание американской версии TikTok. На текущей неделе документ обсудят президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.
Агентство обращает внимание, что если сделка будет завершена, то она «разрешит сложный вопрос в отношениях между Пекином и Вашингтоном и поможет определить судьбу самой дорогой частной компании Китая – стартапа стоимостью $400 млрд, чей видеопродукт привлек около 170 млн пользователей, в основном молодых американцев, прежде чем был объявлен угрозой национальной безопасности».
В соответствии с первоначальным соглашением доля ByteDance в TikTok упадет до менее 20%, чтобы соответствовать закону США 2024 г., обязывающему пекинскую компанию отказаться от своих активов под угрозой запрета на американском рынке. По словам источника, после завершения сделки пользователи приложения перейдут на новую платформу.
16 сентября Трамп продлил отсрочку для блокировки или продажи компании TikTok в США до 16 декабря. Это уже четвертый раз, когда американский лидер продлевает соответствующий срок. Американский лидер также заявлял, что достиг с Китаем сделки по TikTok, и анонсировал телефонный разговор с Си 19 сентября.
В конце августа Трамп говорил, что встреча с Си состоится в подходящее время. Он рассказал о «серьезных американских покупателях», которые готовы приобрести TikTok у китайской компании ByteDance, и именно это он хотел обсудить с Си.