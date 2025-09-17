Bloomberg: американские активы TikTok купят Oracle, Silver Lake и Andreessen

16 сентября Трамп продлил отсрочку для блокировки или продажи компании TikTok в США до 16 декабря. Это уже четвертый раз, когда американский лидер продлевает соответствующий срок. Американский лидер также заявлял, что достиг с Китаем сделки по TikTok, и анонсировал телефонный разговор с Си 19 сентября.