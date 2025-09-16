Трамп вновь продлил действие отсрочки по блокировке TikTok до 16 декабря

Предыдущий период отсрочки должен был завершиться 17 сентября. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник написало, что президент США, вероятнее всего, в четвертый раз продлит ее. В тот же день Трамп заявил, что достиг с Китаем сделки по TikTok, и анонсировал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 19 сентября.