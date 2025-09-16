Газета
Главная / Политика /

Трамп вновь продлил действие отсрочки по блокировке TikTok до 16 декабря

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому отсрочка для блокировки или продажи компании TikTok в США продлена до 16 декабря, говорится в официальном заявлении на сайте Белого дома. Это уже четвертый раз, когда американский лидер продлевает соответствующий срок.

Предыдущий период отсрочки должен был завершиться 17 сентября. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник написало, что президент США, вероятнее всего, в четвертый раз продлит ее. В тот же день Трамп заявил, что достиг с Китаем сделки по TikTok, и анонсировал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 19 сентября.

В конце августа американский президент говорил, что встреча с председателем КНР состоится в подходящее время. Он рассказал о «серьезных американских покупателях», которые готовы приобрести TikTok у китайской компании ByteDance, и именно это он хотел обсудить с Си.

Администрация президента США демократа Джо Байдена грозила блокировкой соцсети из-за связей с КНР. 19 января этого года соцсеть стала недоступна в США в связи с вступлением в силу федерального закона о запрете работы платформы. После вступления в должность Трампа, 20 января, решение о блокировке было отсрочено.

