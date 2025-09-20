США могут получить многомиллиардную комиссию по сделке с TikTok
Правительство США может получить от инвесторов многомиллиардную комиссию за сделку с TikTok, предварительные параметры соглашения были одобрены 19 сентября президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпинем, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Ожидается, что администрация Трампа получит от инвесторов многомиллиардную комиссию в рамках сложной сделки по получению контроля над операциями TikTok в США», – говорится в публикации.
Инвесторы, участвующие в сделке по TikTok, заплатят правительству комиссию в обмен на переговоры по соглашению с Китаем, рассказали собеседники издания. По данным газеты, консорциум инвесторов получит около 80% акций, а доля китайской ByteDance составит менее 20%.
Bloomberg писало, что американские активы TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle, Andreessen Horowitz и частная инвестиционная компания Silver Lake Management. По информации агентства, 15 сентября высокопоставленные официальные лица США и Китая после двухдневных переговоров в Мадриде представили рамочное соглашение, предусматривающее создание американской версии TikTok. Завершение сделки, писало агентство, «разрешит сложный вопрос в отношениях между Пекином и Вашингтоном и поможет определить судьбу самой дорогой частной компании Китая».