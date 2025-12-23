Минсельхоз может связать получение льготных кредитов со страхованием посевов

Фастова привела в пример Ростовскую область, где третий год подряд наблюдаются засухи и заморозки. Она подчеркнула, что смена поддержки временная. Однако, по ее словам, пользоваться услугами страхования необходимо, чтобы обезопасить в первую очередь себя. Замминистра заявила, что в 2026 г. будут застрахованы 20% от всех площадей в стране. Этому поспособствует и снижение предельных субсидируемых тарифных ставок на 30%.