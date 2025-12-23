Минсельхоз может связать получение льготных кредитов со страхованием посевов
Минсельхоз РФ планирует связать предоставление льготных кредитов на сезонные полевые работы со страхованием посевов. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.
Фастова привела в пример Ростовскую область, где третий год подряд наблюдаются засухи и заморозки. Она подчеркнула, что смена поддержки временная. Однако, по ее словам, пользоваться услугами страхования необходимо, чтобы обезопасить в первую очередь себя. Замминистра заявила, что в 2026 г. будут застрахованы 20% от всех площадей в стране. Этому поспособствует и снижение предельных субсидируемых тарифных ставок на 30%.
Фастова также сообщила, что в 2026 г. охват страхования животных должен составить 47%, как и в этом году. Агрострахование с господдержкой в новых регионах может начаться в 2027 г. после переписи.
19 ноября министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке «Югагро» в Краснодаре сообщила, что Минсельхоз выделит 15 млрд руб. на поддержку фермеров в 2026 г. Эти средства пойдут на новый федеральный проект по развитию малого бизнеса в агросфере.