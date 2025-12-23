Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минсельхоз может связать получение льготных кредитов со страхованием посевов

Ведомости

Минсельхоз РФ планирует связать предоставление льготных кредитов на сезонные полевые работы со страхованием посевов. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

«Особенно важно, чтобы этот механизм заработал в регионах, которые в большей степени подвержены природным катаклизмам», – сказала она (цитата по «Интерфакс»).

Фастова привела в пример Ростовскую область, где третий год подряд наблюдаются засухи и заморозки. Она подчеркнула, что смена поддержки временная. Однако, по ее словам, пользоваться услугами страхования необходимо, чтобы обезопасить в первую очередь себя. Замминистра заявила, что в 2026 г. будут застрахованы 20% от всех площадей в стране. Этому поспособствует и снижение предельных субсидируемых тарифных ставок на 30%.

Фастова также сообщила, что в 2026 г. охват страхования животных должен составить 47%, как и в этом году. Агрострахование с господдержкой в новых регионах может начаться в 2027 г. после переписи.

19 ноября министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке «Югагро» в Краснодаре сообщила, что Минсельхоз выделит 15 млрд руб. на поддержку фермеров в 2026 г. Эти средства пойдут на новый федеральный проект по развитию малого бизнеса в агросфере.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь