Россия нарастила экспорт шоколадных изделий на 10% за девять месяцев
За девять месяцев 2025 г. Россия экспортировала 151 000 т шоколадных кондитерских изделий на сумму около $629 млн, шоколадных кондитерских изделий – почти на $629 млн. Стоимость поставок на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 г., сообщает федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ «Агроэкспорт».
Поставки в Казахстан принесли примерно $192 млн выручки, а экспорт в Белоруссию и Узбекистан – около $123 млн и свыше $68 млн соответственно.
По данным «Агроэкспорта», исторический максимум экспорта шоколадных кондитерских изделий был зафиксирован в 2021 г., когда Россия отгрузила продукции на $864 млн. В стоимостном выражении объемы поставок за девять месяцев 2025 г. выросли на 10% относительно января – сентября 2021 г.
В середине июля федеральный центр «Агроэкспорт» сообщал, что с января по апрель 2025 г. Россия экспортировала на 10% больше шоколада, чем за аналогичный период 2024 г. в денежном выражении. Общая сумма поставок примерно 66 000 т изделий из РФ достигла $254 млн.