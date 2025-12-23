Россия нарастила экспорт шоколадных изделий на 10% за девять месяцев

В середине июля федеральный центр «Агроэкспорт» сообщал, что с января по апрель 2025 г. Россия экспортировала на 10% больше шоколада, чем за аналогичный период 2024 г. в денежном выражении. Общая сумма поставок примерно 66 000 т изделий из РФ достигла $254 млн.