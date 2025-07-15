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Экспорт российского шоколада вырос на 10% за четыре месяца

Ведомости

С января по апрель 2025 г. Россия экспортировала на 10% больше шоколада, чем за аналогичный период 2024 г. в денежном выражении. Общая сумма поставок примерно 66 000 т изделий из РФ достигла $254 млн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Страной – лидером по импорту российского шоколада стал Казахстан: в государство кондитерских изделий из РФ поступило на сумму более $72 млн.

Далее в рейтинге идут Белоруссия ($44 млн), Узбекистан ($28 млн), Азербайджан ($22 млн) и Киргизия ($18 млн). За четыре месяца 2025 г. шоколад был отправлен в более чем 70 стран.

Спрос на эту продукцию растет в странах СНГ и Центральной Азии, отметили в «Агроэкспорте».

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