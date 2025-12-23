Газета
Главная / Бизнес /

Яндекс объявил о покупке платформы для бизнеса Dikidi

Ведомости

«Яндекс» объявил о покупке платформы для взаимодействия с клиентами в сфере услуг Dikidi. Она позволяет вести онлайн-запись, управлять расписанием и автоматизировать бизнес-процессы.

Закрытие сделки ожидается в январе 2026 г. Она позволит предложить бизнесу новые эффективные решение, так как Dikidi сможет масштабировать платформу на основе технологий и инфраструктуры «Яндекса». Клиенты получат новые сценарии поиска, в том числе с помощью Алисы AI.

После закрытия сделки Dikidi сохранит свой бренд и команду. Клиенты смогут в привычном режиме пользоваться сервисом.

«По нашим оценкам, к 2028 г. объем рынка услуг, где востребована онлайн-запись, достигнет почти 4 трлн руб. Команда Dikidi создала отличный продукт, которым уже пользуются более 120 000 бизнесов», – сказал руководитель направления «Яндекса» по развитию малого бизнеса Даниил Евтушенко.

22 декабря стало известно, что «Яндекс» ведет переговоры о продаже автомобильного сервиса «Авто.ру». Среди потенциальных покупателей СбербанкТ-банк и классифайд «Авито». 

