Яндекс объявил о покупке платформы для бизнеса Dikidi
Закрытие сделки ожидается в январе 2026 г. Она позволит предложить бизнесу новые эффективные решение, так как Dikidi сможет масштабировать платформу на основе технологий и инфраструктуры «Яндекса». Клиенты получат новые сценарии поиска, в том числе с помощью Алисы AI.
После закрытия сделки Dikidi сохранит свой бренд и команду. Клиенты смогут в привычном режиме пользоваться сервисом.
«По нашим оценкам, к 2028 г. объем рынка услуг, где востребована онлайн-запись, достигнет почти 4 трлн руб. Команда Dikidi создала отличный продукт, которым уже пользуются более 120 000 бизнесов», – сказал руководитель направления «Яндекса» по развитию малого бизнеса Даниил Евтушенко.