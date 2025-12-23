FT сообщила о переизбытке шотландского виски из-за пошлин США
Импортные пошлины США и падение спроса привели к переизбытку шотландского виски и кризису в местах его производства. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, мировые продажи виски в первом полугодии 2025 г. снизились на 2,5%, продолжив трехлетний спад. На фоне накопления запасов производители были вынуждены приостанавливать или сокращать выпуск. Другие решились расширить складские мощности.
Заместитель первого министра Шотландии Кейт Форбс заявила FT, что компании «значительно сократили производство из-за неопределенности, в основном вызванной американскими пошлинами», комментируя ситуацию на предприятиях Diageo.
Источники газеты, знакомые с планами компании, сообщили, что Diageo ограничила выпуск на ряде заводов с семи дней в неделю до пяти, а на нескольких площадках на севере и северо-востоке Шотландии производство было временно остановлено.
Чтобы справиться с избытком предложения, компании инвестируют в дополнительные складские мощности. FT сообщает, что в мае International Beverage, владеющая брендами Old Pulteney, Speyburn и Balblair, вложила 7 млн фунтов стерлингов в строительство шести складов на 60 000 бочек. Вот только рост запасов снижает прибыль компаний за счет расходов на хранение.
11 ноября президент США Дональд Трамп сообщал, что отмена пошлин могла бы привести к потерям свыше $3 трлн и стать угрозой национальной безопасности страны. Глава Белого дома подчеркивал, что такое решение оказало бы разрушительное влияние на будущее США.