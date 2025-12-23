FT сообщила о переизбытке шотландского виски из-за пошлин США

Чтобы справиться с избытком предложения, компании инвестируют в дополнительные складские мощности. FT сообщает, что в мае International Beverage, владеющая брендами Old Pulteney, Speyburn и Balblair, вложила 7 млн фунтов стерлингов в строительство шести складов на 60 000 бочек. Вот только рост запасов снижает прибыль компаний за счет расходов на хранение.