«Домодедово» первым из аэропортов в России получило сертификат China Friendly

Ведомости

Аэропорт «Домодедово» стал первым среди российских авиагаваней, которые сертифицировались по стандарту China Friendly. Он прошел комплексный аудит, подтвердивший высокий уровень сервиса в аэропорту и готовность принимать пассажиров из КНР, сообщило Роскачество.

«Документ выдан органом по сертификации «Роскачество – туризм» на три года. В настоящее время это единственный аэропорт в России, который имеет действующий сертификат China Friendly», – говорится в публикации.

По данным Роскачества, проверка проходила в зонах прилета и вылета «Домодедово», а также в его бизнес-залах, пунктах питания, санитарных зонах. Эксперты провели оценку функциональности официального сайта воздушной гавани в рамках удобства ресурса для китайскоязычных пользователей.

В июле сертификат соответствия China Friendly также получил первый в России банковский офис. Процедуру прошло Благовещенское отделение Сбербанка в Амурской области. Отмечалось, что внедрение China Friendly увеличивает уровень доступности банковских услуг для граждан Китая в России.

