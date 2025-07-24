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Первый банковский офис в РФ получил сертификат China Friendly

Ведомости

Орган по сертификации «Роскачество-Туризм» выдал первый сертификат соответствия для банковских организаций в рамках системы добровольной сертификации (СДС) China Friendly офису Благовещенского отделения Сбербанка в Амурской области, говорится в пресс-релизе «Роскачества».

Руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Шершнева назвала этот шаг важным для укрепления доверия и улучшения туристического имиджа региона, а также для новых возможностей экономического роста.

«Адаптировать офисы мы начали уже давно, и для получения сертификата глобальных изменений вносить не пришлось», – рассказал управляющий Благовещенским отделением Сбербанка Валерий Белозеров.

Внедрение China Friendly повышает доступность банковских услуг для граждан Китая, формирует единые требования к обслуживанию иностранцев, а также развивает международное сотрудничество и увеличивает турпоток из КНР. Кроме того, этот шаг привлекает инвестиции в инфраструктуру обслуживания и развивает регион.

Москва и Пекин стали городами-побратимами еще в 1995 г. В 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин посетил Пекин и подписал со своим коллегой Инь Юном программу сотрудничества местных правительств до 2026 г. Культура и туризм обозначены там как одни из приоритетных направлений.

Общий выездной турпоток китайских туристов в другие страны по итогам 2024 г. составил 140 млн человек и Россия здесь в топ-10, подчеркивал президент китайской Академии туризма Дай Бин. При этом он вспоминал, как для представителей его поколения посещение Москвы было мечтой, но это может быть уже совсем не так для нынешней молодежи.

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