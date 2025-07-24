Первый банковский офис в РФ получил сертификат China Friendly

Общий выездной турпоток китайских туристов в другие страны по итогам 2024 г. составил 140 млн человек и Россия здесь в топ-10, подчеркивал президент китайской Академии туризма Дай Бин. При этом он вспоминал, как для представителей его поколения посещение Москвы было мечтой, но это может быть уже совсем не так для нынешней молодежи.