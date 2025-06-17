Как столицы России и Китая пытаются сблизить две страны

Сравнение двух фестивалей в Москве и Пекине напрашивается само. Визуально своим масштабом первый выигрывает условную конкуренцию. Под мероприятие в русском стиле пекинцы в черте города выделили только одну, но главную торговую улицу – Ванфуцзин. Сцена, располагавшаяся около местного аналога «Детского мира», была в момент открытия отгорожена высокими стендами от жителей столицы. Но для них все четыре дня в свободном доступе были многочисленные красно-зеленые павильоны по обе стороны улицы. Каждый был посвящен чему-то российскому и московскому и включал интерактивную часть. Так, там были представлены «Аэрофлот», привычные москвичам фестивали варенья и усадеб, разнообразные детские и женские павильоны с возможностью нанести себе фирменный мейкап.