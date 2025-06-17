Как столицы России и Китая пытаются сблизить две страны

Как столицы России и Китая пытаются сблизить две страныНа Москву и Пекин приходится значительная часть общего турпотока и товарооборота
В Пекине прошел московский фестиваль, который ставил целью познакомить большее число его жителей с русской культурой. Власти столиц подчеркивают, что именно на их города приходится основная доля товарооборота двух стран.
Наш ответ их дракону
Ответом на празднование китайского Нового года в Москве стал прошедший в центре Пекина 12–15 июня фестиваль «Московские сезоны». Он был организован московской мэрией при помощи китайских партнеров. До того в Пекине в 2024 г. уже праздновали Масленицу, и все это логично вписывалось в рамки двух перекрестных российско-китайских годов культуры – 2024-го и 2025-го. Но московские власти планируют сделать подобные мероприятия традиционными и уже анонсировали планы отметить китайский Новый год и в 2026 г.
Сравнение двух фестивалей в Москве и Пекине напрашивается само. Визуально своим масштабом первый выигрывает условную конкуренцию. Под мероприятие в русском стиле пекинцы в черте города выделили только одну, но главную торговую улицу – Ванфуцзин. Сцена, располагавшаяся около местного аналога «Детского мира», была в момент открытия отгорожена высокими стендами от жителей столицы. Но для них все четыре дня в свободном доступе были многочисленные красно-зеленые павильоны по обе стороны улицы. Каждый был посвящен чему-то российскому и московскому и включал интерактивную часть. Так, там были представлены «Аэрофлот», привычные москвичам фестивали варенья и усадеб, разнообразные детские и женские павильоны с возможностью нанести себе фирменный мейкап.
Повышенный ажиотаж в Китае вызывали павильоны с мороженым и шоколадом «Алёнка». Как объясняют сами китайцы, на прилавках их страны сладкую продукцию хорошего качества если и возможно найти, то дорого. Но при этом никакие огромные московские арт-объекты в виде жар-птиц (значимый символ и для китайской культуры) на Запретный город или другие объекты самого сердца Пекина не «покушались».
На Ванфуцзине пестрели максимально соответствующие стереотипному представлению о России костюмы и образы, которые средний россиянин и уж точно москвич нечасто встречает в своей обыденной жизни. Но фестиваль на то и фестиваль. Исполнение на балалайках песен Леонида Агутина, самовары, сушки и гусли с этим справлялись.
При этом стоит учитывать, что для Китая в принципе нехарактерно вовлечение в чужеродные культурные паттерны без их «окитаивания». А в Пекине, судя по всему, не ограничили свободу московских гостей в визуальной части фестиваля. И, как сказал глава управления культуры и туризма Пекина Го Хуайган, сам факт, что китайцы дали добро на проведение иностранного праздника в центре своей столицы, уже демонстрирует степень доверительного отношения, так как аналогичных событий ранее просто не было.
Самое яркое «проникновение» высокой русской культуры в День России происходило в 75 км от Пекина, на популярном участке Бадалин Великой Китайской стены. Там состоялся концерт, который открыла певица Пелагея, а затем внимание всех присутствовавших украл маэстро Владимир Спиваков. Выступление национального филармонического оркестра с музыкой Чайковского под руководством 80-летнего дирижера впечатлило китайцев разных возрастов (сопровождавшая делегацию из России китаянка написала пост о том, что в такие моменты хочется плакать от счастья). Компанию оркестру в конце выступления составил один из самых известных китайских пианистов, выпускник Ленинградской государственной консерватории 83-летний Инь Чэнцзун. С его именем, которое он менял во времена Культурной революции по настоянию жены Мао Цзэдуна, связан самый исполняемый китайский классический концерт «Желтая река» (с китайского так переводится Хуанхэ).
При этом доступ на концерт на культовом сооружении, само собой, не был свободным для всех желающих. Представители посольства России в Китае пояснили «Ведомостям», что половина из 800 гостей была приглашена ими, а другая половина – китайской стороной. Самым высокопоставленным со стороны КНР гостем оказался зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) Пэн Цинхуа. Мероприятие освещалось местными СМИ.
Деловые связи
На второй день фестиваля чиновники и ученые делились практическими плодами сотрудничества городов-побратимов и дальнейшими планами на деловой конференции «Города будущего. Синергия стратегического партнерства». Сейчас Россия и Китай реализуют около 80 крупных инвестпроектов на общую сумму свыше $200 млрд, а между регионами двух стран уже заключено 117 различных соглашений, рассказал советник-посланник посольства России в КНР Андрей Поваляев. Он добавил, что это рекордное число партнерств для российской стороны.
Общий выездной турпоток китайских туристов в другие страны по итогам 2024 г. составил 140 млн человек, и Россия здесь в топ-10, подчеркивал президент китайской академии туризма Дай Бин. При этом он вспоминал, как для представителей его поколения посещение Москвы было мечтой, но это может быть уже совсем не так для нынешней молодежи. В этом плане им может не хватить захватывающей культурной программы, например концертов. Впрочем, мировые знаменитости в последние годы обходят по понятным причинам российскую столицу.
То, что турпоток между столицами, Москвой в Пекином, растет стремительными темпами (за январь – май 2025 г. он увеличился в годовом выражении на 83%), подтвердила позже на пресс-конференции замдиректора управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан. 4 июня агентство «Синьхуа» приводило данные, что с начала года 50 000 россиян посетило столицу Китая, что в четыре раза превышает показатели допандемийного 2019 года (и это самый большой поток туристов из стран Европы).
Упомянутый выше Дай призвал российскую сторону создавать для китайских туристов еще больше инфраструктуры на китайском языке. Позже похожий вопрос задавался представителю Пекина – стоит ли, например, ждать перевода карт пекинского метро по московскому примеру на русский язык. Чжэн, вежливо поблагодарив за предложение, обещала рассмотреть такую возможность.
Вопрос о существующих проблемах россиян с оплатами картами в столице КНР вследствие финансовых антироссийских санкций был понят чиновницей не сразу. Но, как выяснилось, в теории возможность решить эту проблему в Пекине существует с 2024 г. – тогда для иностранных туристов город запустил транспортную карту Beijing Pass, которая при этом действует не только в метро и автобусе, но и в торговых точках. Председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов тут же предложил добавить возможность продажи данных карт сразу в китайском визовом центре в Москве. Он же рассказал, что российская столица приняла в 2024 г. более 400 000 китайских туристов.
Москва и Пекин стали городами-побратимами еще в 1995 г. В 2024 г. нынешний мэр Москвы Сергей Собянин посетил Пекин и подписал со своим коллегой Инь Юном программу сотрудничества местных правительств до 2026 г. Культура и туризм обозначены там как одни из приоритетных направлений.
При этом столицы можно назвать локомотивом сотрудничества двух соседей и в прочих областях. Накопленный объем инвестиций китайского бизнеса в экономику Москвы в 2023 г. оценивался более чем в $900 млн, и это составляло примерно треть от их общего количества в России. Инспектор второго департамента бюро торговли Пекина Ду Лэй сообщил, что из всего товарооборота двух стран ($245 млрд в 2024 г.) седьмая часть приходится на китайскую столицу, а инвестиции пекинских компаний в Россию составляют около $260 млн.
Собянин в конце 2024 г. писал у себя в блоге, что Москва поставляет в Китай, среди прочего, и медицинскую технику, продукты питания, продукцию машиностроения, приборостроения. Генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов заявил о росте спроса со стороны Китая на несырьевую продукцию.