«Алроса» выполнила план по добыче алмазов на 2025 год
Несмотря на спад на рынке, прогнозируемый объем алмазодобычи составляет 29,7 млн карат. Генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев подчеркнул, что компания сохраняет лучшую в отрасли финансовую устойчивость и рентабельность. В условиях кризиса и санкционного давления она остается прибыльной, что сейчас является исключением для глобальной алмазодобычи.
В следующем году компания планирует сосредоточиться на формировании долгосрочной устойчивости, усилении технологического лидерства и подготовке к новому циклу роста мирового алмазного рынка.
В мае 2025 г. «Алроса» добыла в Якутии кристалл весом 468,30 карата и размером 56х54х22 мм. Это самый крупный в истории России алмаз ювелирного качества.
«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания. Ее добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области, где компания разрабатывает более 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.