«Алроса» добыла крупнейший в истории России ювелирный алмаз

4 апреля «Алроса» сообщила, что огранила самый крупный в истории России бриллиант весом более 100 карат. Он имеет редкий «фантазийный» цвет – Vivid Yellow. Над созданием бриллианта работали 15 опытных специалистов более двух лет. 3 мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что «Алроса» намерена выставить бриллиант, получивший название «Новое Солнце», на аукцион.