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«Алроса» добыла крупнейший в истории России ювелирный алмаз

Ведомости

«Алроса» добыла в Якутии кристалл весом 468,30 карата и размером 56х54х22 мм. Это самый крупный в российской истории алмаз ювелирного качества, говорится в сообщении компании.

Кристалл имеет «фантазийный» янтарный цвет. 

Пресс-служба «АЛРОСА»
Пресс-служба «АЛРОСА»

«Символично, что он [алмаз] найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события», – рассказал гендиректор «Алросы» Павел Маринычев.

4 апреля «Алроса» сообщила, что огранила самый крупный в истории России бриллиант весом более 100 карат. Он имеет редкий «фантазийный» цвет – Vivid Yellow. Над созданием бриллианта работали 15 опытных специалистов более двух лет. 3 мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что «Алроса» намерена выставить бриллиант, получивший название «Новое Солнце», на аукцион.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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