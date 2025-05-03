«Алроса» выставит на аукцион крупнейший в истории России бриллиант
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что компания «Алроса» планирует выставить на аукцион крупнейший в истории России бриллиант – камень фантазийного ярко-желтого цвета (Vivid Yellow) весом более 100 карат, получивший название «Новое Солнце».
«[Планируем] продавать на аукционе», – заявил Николаев в беседе с ТАСС. Но дату проведения торгов он не уточнил.
4 апреля стало известно, что компания «Алроса» огранила самый крупный в истории России бриллиант весом более 100 карат. Камень был создан более чем за два года усилиями 15 специалистов. Бриллиант был добыт на арктическом россыпном месторождении Эбелях.