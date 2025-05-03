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«Алроса» выставит на аукцион крупнейший в истории России бриллиант

Ведомости

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что компания «Алроса» планирует выставить на аукцион крупнейший в истории России бриллиант – камень фантазийного ярко-желтого цвета (Vivid Yellow) весом более 100 карат, получивший название «Новое Солнце».

«[Планируем] продавать на аукционе», – заявил Николаев в беседе с ТАСС. Но дату проведения торгов он не уточнил.

4 апреля стало известно, что компания «Алроса» огранила самый крупный в истории России бриллиант весом более 100 карат. Камень был создан более чем за два года усилиями 15 специалистов. Бриллиант был добыт на арктическом россыпном месторождении Эбелях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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