«Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант

27 февраля «Ведомости Аналитика» со ссылкой на операционные и финансовые результаты компаний сообщали, что производители алмазов «Алроса», De Beers и Rio Tinto в прошлом году снизили добычу в условиях снижения цен на необработанные камни и бриллианты. Отмечалось, что добыча «Алросы» в 2024 г. составила около 33 млн т.