«Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант
Отмечается, что бриллиант имеет редкий «фантазийный» цвет – Vivid Yellow. Над его созданием более двух лет трудились 15 опытных специалистов.
«Бриллиант получил название «Новое Солнце» – как отражение удивительной истории сверхкрупного алмаза весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета, который был добыт «Алроса» на арктическом россыпном месторождении Эбелях», – говорится в сообщении.
В сообщении указано, что «Новое Солнце» является одним из наиболее важных событий в индустрии драгоценных камней за последние годы, «подчеркивающее высокий статус России в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли».
В конце декабря начальник корпоративных финансов «Алросы» Сергей Тахиев рассказал, что цены на бриллианты на мировом рынке могут продемонстрировать положительную динамику в 2025 г. По его словам, главными факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности.
27 февраля «Ведомости Аналитика» со ссылкой на операционные и финансовые результаты компаний сообщали, что производители алмазов «Алроса», De Beers и Rio Tinto в прошлом году снизили добычу в условиях снижения цен на необработанные камни и бриллианты. Отмечалось, что добыча «Алросы» в 2024 г. составила около 33 млн т.