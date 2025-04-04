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«Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант

Ведомости

«Алроса» огранила самый крупный в истории России бриллиант, его вес превышает 100 карат. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что бриллиант имеет редкий «фантазийный» цвет – Vivid Yellow. Над его созданием более двух лет трудились 15 опытных специалистов.

«Бриллиант получил название «Новое Солнце» – как отражение удивительной истории сверхкрупного алмаза весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета, который был добыт «Алроса» на арктическом россыпном месторождении Эбелях», – говорится в сообщении.

В сообщении указано, что  «Новое Солнце» является одним из наиболее важных событий в индустрии драгоценных камней за последние годы, «подчеркивающее высокий статус России в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли».

В конце декабря начальник корпоративных финансов «Алросы» Сергей Тахиев рассказал, что цены на бриллианты на мировом рынке могут продемонстрировать положительную динамику в 2025 г. По его словам, главными факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности.

27 февраля «Ведомости Аналитика» со ссылкой на операционные и финансовые результаты компаний сообщали, что производители алмазов «Алроса», De Beers и Rio Tinto в прошлом году снизили добычу в условиях снижения цен на необработанные камни и бриллианты. Отмечалось, что добыча «Алросы» в 2024 г. составила около 33 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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