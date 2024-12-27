«Алроса» прогнозирует рост цен на бриллианты в 2025 году
В 2025 г. цены на бриллианты на мировом рынке могут показать положительную динамику. Об этом рассказал начальник корпоративных финансов «Алросы» Сергей Тахиев на встрече с журналистами 27 декабря. Ключевыми факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности.
Цены на бриллианты на мировом рынке находятся на многолетних минимумах, следует из данных американской компании Rapaport. Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 г. и на 23% – с начала года и составил 4,62 пункта. Это самое низкое значение минимум с января 2015 г.
По словам Тахиева, ключевыми причинами падения спроса в последние два года стали накопленные запасы алмазов и бриллиантов, а также рост стоимости финансирования в Индии, занимающей до 90% мировой огранки. «Быстрое развитие онлайн-торговли позволило ритейлерам снизить потребности в запасах. Процесс нормализации завершается, а рынок получает импульс к восстановлению», – отметил он.
Аналитик Альфа-банка Юлия Толстых оценила потенциал роста цен на алмазное сырье в 50% от текущих уровней. Основной риск замещения природных алмазов искусственными, по ее словам, остался в прошлом. «Искусственные камни нашли нишу в сегменте бижутерии, а дисконт к природным бриллиантам превышает 98%», – уточнила она.
В 2024 г. «Алроса» планирует снизить добычу на 4,6% – до 33 млн карат. Чистая прибыль по итогам первого полугодия снизилась на 34% в годовом выражении до 36,6 млрд руб. Экспорт российских алмазов по итогам 2024 г. сократится на 17% до $3,19 млн, прогнозирует Rapaport.