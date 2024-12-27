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«Алроса» прогнозирует рост цен на бриллианты в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. цены на бриллианты на мировом рынке могут показать положительную динамику. Об этом рассказал начальник корпоративных финансов «Алросы» Сергей Тахиев на встрече с журналистами 27 декабря. Ключевыми факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности.

Цены на бриллианты на мировом рынке находятся на многолетних минимумах, следует из данных американской компании Rapaport. Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 г. и на 23% – с начала года и составил 4,62 пункта. Это самое низкое значение минимум с января 2015 г.

По словам Тахиева, ключевыми причинами падения спроса в последние два года стали накопленные запасы алмазов и бриллиантов, а также рост стоимости финансирования в Индии, занимающей до 90% мировой огранки. «Быстрое развитие онлайн-торговли позволило ритейлерам снизить потребности в запасах. Процесс нормализации завершается, а рынок получает импульс к восстановлению», – отметил он.

Аналитик Альфа-банка Юлия Толстых оценила потенциал роста цен на алмазное сырье в 50% от текущих уровней. Основной риск замещения природных алмазов искусственными, по ее словам, остался в прошлом. «Искусственные камни нашли нишу в сегменте бижутерии, а дисконт к природным бриллиантам превышает 98%», – уточнила она.

В 2024 г. «Алроса» планирует снизить добычу на 4,6% – до 33 млн карат. Чистая прибыль по итогам первого полугодия снизилась на 34% в годовом выражении до 36,6 млрд руб. Экспорт российских алмазов по итогам 2024 г. сократится на 17% до $3,19 млн, прогнозирует Rapaport.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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