Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

Лихачев заявил, что в перспективе рассматривается возможность изменения режима эксплуатации первого энергоблока и возобновления выработки электроэнергии при строгом соблюдении всех условий лицензии. По его словам, работа ЗАЭС в будущем может сыграть важную роль в восстановлении промышленного потенциала региона.