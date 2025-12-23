Газета
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Об этом сообщается на сайте ведомства. Торжественная церемония вручения документа состоялась в Москве в присутствии генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Лицензию генеральному директору АО «Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС» Рамилю Галиеву вручил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Документ подтверждает соответствие технического состояния энергоблока и работы станции федеральным нормам и правилам РФ в области использования атомной энергии.

Как отметил Трембицкий, получение лицензии стало результатом трехлетней работы, включавшей масштабную экспертизу безопасности и оценку состояния оборудования. Он подчеркнул, что это событие является юридическим и техническим подтверждением обеспечения необходимого уровня безопасности крупнейшей атомной станции Европы.

Лихачев заявил, что в перспективе рассматривается возможность изменения режима эксплуатации первого энергоблока и возобновления выработки электроэнергии при строгом соблюдении всех условий лицензии. По его словам, работа ЗАЭС в будущем может сыграть важную роль в восстановлении промышленного потенциала региона.

В Ростехнадзоре также отметили вклад коллектива станции, работающего в сложных условиях, и инспекторского состава ведомства, который только в 2025 г. провел на площадке более 260 контрольно-надзорных мероприятий.

16 декабря сообщалось, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС сейчас обеспечивается только за счет второй линии – ВЛ «Днепровская».

