СД «Газпрома» одобрил инвестиционную программу и бюджет на 2026 год

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов уточнил, что в бюджет на 2026 г. заложен рост поступлений от продажи газа на 8%. EBITDA группы в следующем году, по консервативным оценкам, увеличится до 3 трлн руб. Рост показателя будет обеспечен положительной динамикой газового и нефтяного бизнеса.