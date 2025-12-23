Газета
СД «Газпрома» одобрил инвестиционную программу и бюджет на 2026 год

Совет директоров ПАО »Газпром» одобрил инвестиционную программу и бюджет на 2026 г. Утвержденный финансовый план обеспечит покрытие обязательств компании в полном объеме.

Общий объем финансирования инвестпрограммы составит 1,1 трлн руб. Это на 515 млрд руб. ниже по сравнению с уровнем 2025 г. Показатели не изменились относительно варианта, одобренного правлением в октябре.

В «Газпроме» перечислили среди приоритетных проектов развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификацию регионов, расширение мощностей магистрального «Силы Сибири», развитие газоперерабатывающего комплекса компании, проект «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и проекты, которые обеспечивают пиковый баланс газа.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов уточнил, что в бюджет на 2026 г. заложен рост поступлений от продажи газа на 8%. EBITDA группы в следующем году, по консервативным оценкам, увеличится до 3 трлн руб. Рост показателя будет обеспечен положительной динамикой газового и нефтяного бизнеса.

28 октября совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2025 г. в новых редакциях. Объем финансирования инвестпрограммы составит 1,61 трлн руб. (+91,7 млрд руб. по сравнению с 2024 г.). Садыгов рассказал, что в бюджете «Газпром» добился снижения управленческих расходов на 2% относительно первоначальной редакции документа.

