В России сократилось число пиццерий и суши-баров, но увеличилось число чайхан

Ведомости

С начала 2025 г. количество суши-баров и пиццерий в России снизилось на 7,5% и 6,7% соответственно, следует из данных «Яндекс.Карт». По мнению аналитиков «Точка банка», основной причиной является рост числа доставок еды.

Общее количество ресторанов с начала года увеличилось на 0,8%. Согласно исследованию, для многих из них доставка стала дополнительным источником заработка. Число предпринимателей в ресторанном бизнесе с начала года выросло на 5,2%. Их среднемесячный оборот вырос на 8,7% и достиг 2,3 млн руб.

С ноября 2019 г. по ноябрь 2025 г. число ресторанов в стране выросло на 37,2% и достигло 24 835. За указанный период количество чайхан возросло на 1378,3% – с 23 до 340. За это же время число суши-баров увеличилось на 36,2% и составило 7005, пиццерий – на 17,7% до 6310.

С 2019 г. доля пиццерий в Москве сократилась на 37%, суши-баров – на 15,8%. В Санкт-Петербурге доля пиццерий и суши-баров, напротив, увеличилась на 1,5% и 0,7% соответственно В российских регионах доля суши-баров значительно уменьшилась в Калужской области (-38,8%), пиццерий – в Ставропольском крае (-34,2%).

В июле «Ведомости» со ссылкой на Infoline писали, что за 2024 г. количество сетевых ресторанов с преобладанием в меню суши и роллов сократилось на 3% год к году до 3100 точек. Данные за этот год не сообщались. Представитель агентства уточнил, что наиболее значительное сокращение таких заведений происходит в крупных городах. Например, у сети «Якитория» с начала 2024 г. по июль 2025 г. число ресторанов уменьшилось на 14% до 72.

