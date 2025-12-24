В России сократилось число пиццерий и суши-баров, но увеличилось число чайхан

В июле «Ведомости» со ссылкой на Infoline писали, что за 2024 г. количество сетевых ресторанов с преобладанием в меню суши и роллов сократилось на 3% год к году до 3100 точек. Данные за этот год не сообщались. Представитель агентства уточнил, что наиболее значительное сокращение таких заведений происходит в крупных городах. Например, у сети «Якитория» с начала 2024 г. по июль 2025 г. число ресторанов уменьшилось на 14% до 72.