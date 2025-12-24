Газета
Количество туристических поездов РЖД выросло до 112 в 2025 году

Ведомости

РЖД в 2025 г. увеличили число туристических поездов до 112, сформировав за этот период около 19 новых маршрутов, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников на форуме «Pro.Движение». Его слова приводит Telegram-канал перевозчика.

«В этом году у нас уже 112 туристических поездов, порядка 19 маршрутов мы с вами дополнительно сформировали в этом году», – сказал он. По словам Колесникова, за год на этих турпоездах было перевезено порядка 1,4 млн человек, что на четверть больше показателя 2024 г.

Замгендиректора компании сообщил, что всего РЖД планируют перевезти 1,3 млрд человек по итогам 2025 г. Он подчеркнул, что в этом случае показатель будет рекордным с 2006 г. На сегодняшний день среди пассажиров РЖД за текущий год – 1,28 млрд человек.

В конце ноября Колесников говорил, что в I квартале 2026 г. РЖД планируют протестировать систему посадки пассажиров по биометрии. По его словам, пилотный проект могут запустить на маршрутах до Иванова или Нижнего Новгорода – речь идет о составах, которые курирует дирекция скоростного сообщения. Колесников уточнил, что технология проходит финальную проработку.

