Количество туристических поездов РЖД выросло до 112 в 2025 году

«В этом году у нас уже 112 туристических поездов, порядка 19 маршрутов мы с вами дополнительно сформировали в этом году», – сказал он. По словам Колесникова, за год на этих турпоездах было перевезено порядка 1,4 млн человек, что на четверть больше показателя 2024 г.