Роспотребнадзору поручили подготовить идеи по регулированию отрасли готовой еды

За последние три года сегмент вырос в среднем по 30%. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости четкого определения термина «готовая еда» и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах.