Роспотребнадзору поручили подготовить идеи по регулированию отрасли готовой еды
Роспотребнадзор займется подготовкой предложений по законодательному регулированию отрасли готовой еды. Решение об этом приняло правительство РФ.
За последние три года сегмент вырос в среднем по 30%. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости четкого определения термина «готовая еда» и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах.
«В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
«Ведомости» писали в начале декабря, что Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ), в которую входят X5, «Яндекс лавка» и «Азбука вкуса», обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать новый законопроект «Справедливой России», предусматривающий введение запрета на приготовление такой продукции в торговых объектах и приравнивающий ее к кулинарии.
Авторы обращения выступают против приравнивания готовой еды к кулинарии. В противном случае к обеим категориям будут применяться одинаковые регуляторные требования без учета специфики первой, что лишает производителей и сети возможности контролировать качество продукции, указывали ритейлеры.