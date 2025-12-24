«Еврохим» подал заявление в Индии о взыскании 171 млрд рублей с Maire

Представитель «Еврохима» ранее уточнял, что с осени 2021 г. подрядчики задерживали выполнение контракта, а также требовали увеличения его стоимости и продления сроков. А в мае 2022 г. подрядчики в одностороннем порядке приостановили выполнение обязательств, ссылаясь на санкционные ограничения Евросоюза. К моменту остановки строительные работы были завершены лишь на 25%.