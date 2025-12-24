«Еврохим» подал заявление в Индии о взыскании 171 млрд рублей с Maire
Компания «Еврохим Северо-Запад – 2» (ЕХСЗ-2), дочерняя структура «Еврохима», подала заявление в Высокий суд Индии о признании и приведении в исполнение решения московского суда о солидарном взыскании более 171 млрд руб. итальянской компании Tecnimont S.p.A. и ее российского дочернего общества «МТ Руссия» (входят в группу Maire). Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Высокий суд Индии принял к производству заявление. В ЕХСЗ-2 сообщили, что ищут возможности обратиться и в другие юрисдикции присутствия группы Maire, включая страны СНГ, БРИКС, Африки и Ближнего Востока.
«Мы и дальше будем использовать все предусмотренные международным правом механизмы для восстановления своих законных прав и интересов», – сообщили в ЕХСЗ-2.
Спор возник из-за того, что структуры Maire не исполнили обязательства по строительству производства аммиака и карбамида в Кингисеппе Ленинградской области. В ноябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЕХСЗ-2 и постановил взыскать с подрядчиков суммы неотработанного аванса, процентов за пользование денежными средствами и убытков из-за срыва проекта.
В 2020 г. «Еврохим» заключил соглашения на проектирование и строительство ЕХСЗ-2 с Tecnimont и «МТ Руссия». Контракты были заключены по твердой фиксированной цене и предусматривали срок завершения работ не позднее 16 сентября 2023 г. Maire выступала гарантом по договоренностям с «Еврохимом» и должна возместить убытки в случае неисполнения обязательств подрядчиками.
Представитель «Еврохима» ранее уточнял, что с осени 2021 г. подрядчики задерживали выполнение контракта, а также требовали увеличения его стоимости и продления сроков. А в мае 2022 г. подрядчики в одностороннем порядке приостановили выполнение обязательств, ссылаясь на санкционные ограничения Евросоюза. К моменту остановки строительные работы были завершены лишь на 25%.