«Еврохим» хочет ареста активов итальянской Maire на Ближнем Востоке и СНГ

Крупные проекты компания реализует в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Алжире и Нигерии. В ОАЭ Maire является подрядчиком в проектах по строительству нефтехимического комплекса (НХК) Borouge 4, завода по производству аммиака в промышленной зоне Taziz и обустройству газовых месторождений Hail и Ghasha, в Катаре участвует в строительстве НХК Ras Laffan, в Саудовской Аравии – в строительстве НХК Amiral и PDH-PP и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей Petro Rabigh, в Алжире – в строительстве НХК Rhourde El Baguel, в Нигерии – в модернизации НПЗ в Порт-Харкорте. В Азербайджане Maire реализует проект по строительству установок на Бакинском НПЗ. Также у компании есть проекты в Египте, Индии и Малайзии.