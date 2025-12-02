«Еврохим» хочет ареста активов итальянской Maire на Ближнем Востоке и СНГ

«Еврохим» хочет ареста активов итальянской Maire на Ближнем Востоке и СНГНо их, скорее всего, не хватит для покрытия потерь российской компании
Компания «Еврохим Северо-Запад – 2» (ЕХСЗ-2), дочерняя структура «Еврохима», готовит исковые заявления о наложении ареста на активы и денежные средства итальянской инженерно-строительной компании Maire SpA в других странах для принудительного взыскания компенсации в рамках решения Арбитражного суда Москвы. Об этом «Еврохим» сообщил 2 декабря.
Соответствующие заявления будут поданы в тех юрисдикциях, где Maire реализует крупные проекты и предусмотрено признание решений российских судов. В их числе – государства БРИКС, СНГ, страны Ближнего Востока и Африки, говорится в сообщении.
«Еврохим» отмечает, что у России есть 96 двусторонних договоров о признании судебных решений – «от Китая и Аргентины до Казахстана и Египта». «Maire пытается убедить своих акционеров, что решение московского суда – это просто бумага, которую невозможно исполнить за пределами России. Это не так. <...> Везде, где у Maire есть активы и проекты, мы будем добиваться исполнения решения суда, когда оно вступит в силу», – говорится в пресс-релизе.
Согласно отчетности Maire, основная доля доходов компании приходится на проекты на Ближнем Востоке. В 2024 г. они принесли итальянской группе 3,9 млрд евро (66% всей выручки). Выручка от проектов Maire в странах Африки в прошлом году составила 771,7 млн евро (13% всех доходов), в странах Азии – 255 млн евро (4%).
Крупные проекты компания реализует в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Алжире и Нигерии. В ОАЭ Maire является подрядчиком в проектах по строительству нефтехимического комплекса (НХК) Borouge 4, завода по производству аммиака в промышленной зоне Taziz и обустройству газовых месторождений Hail и Ghasha, в Катаре участвует в строительстве НХК Ras Laffan, в Саудовской Аравии – в строительстве НХК Amiral и PDH-PP и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей Petro Rabigh, в Алжире – в строительстве НХК Rhourde El Baguel, в Нигерии – в модернизации НПЗ в Порт-Харкорте. В Азербайджане Maire реализует проект по строительству установок на Бакинском НПЗ. Также у компании есть проекты в Египте, Индии и Малайзии.
Спор между «Еврохимом» и Maire возник из-за неисполнения итальянским подрядчиком обязательств по строительству нового производства аммиака и карбамида в г. Кингисеппе (Ленинградская область).
В рамках этого спора российская компания подала несколько исков в российские арбитражи. Так, арбитражный суд Москвы 27 ноября постановил взыскать со структур Maire – итальянской Tecnimont SpA и ее дочерней компании в РФ «МТ Руссия» – более 171 млрд руб. (около 2,2 млрд евро) в пользу ЕХСЗ-2. В конце октября арбитраж принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства этих компаний и все их движимое и недвижимое имущество в России. С 10 ноября судебные приставы начали арест активов ответчиков в размере более 9,5 млрд руб. на каждое юрлицо.
Проект ЕХСЗ-2 реализуется в рамках подписанного на ПМЭФ-2021 соглашения «Еврохима» с Ленинградской областью. Мощность предприятия должна составить 1,1 млн т аммиака и 1,4 млн т карбамида в год. Его ввод в эксплуатацию был намечен на 2023 г. с выходом на проектный объем производства в том же году. Объем инвестиций оценивался в 125 млрд руб., из которых около 100 млрд руб. – синдицированный кредит при участии ВЭБ.РФ, «Сбера», ВТБ, Газпромбанка и банка «Открытие».
В 2020 г. «Еврохим» заключил соглашения на проектирование и строительство ЕХСЗ-2 с Tecnimont и «МТ Руссия». Контракты были заключены по твердой фиксированной цене и предусматривали срок завершения работ не позднее 16 сентября 2023 г. Maire выступала гарантом по договоренностям с «Еврохимом» и должна возместить убытки в случае неисполнения обязательств подрядчиками.
Представитель «Еврохима» ранее уточнял, что с осени 2021 г. подрядчики задерживали выполнение контракта, а также требовали увеличения его стоимости и продления сроков. А в мае 2022 г. подрядчики в одностороннем порядке приостановили выполнение обязательств, ссылаясь на санкционные ограничения Евросоюза (ЕС). К моменту остановки строительные работы были завершены лишь на 25%.
19 ноября 2025 г. ЕХСЗ-2 также подала иск напрямую к Maire в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 202,97 млрд руб. В исковые требования включены неотработанный аванс, проценты за пользование чужими средствами и возмещение убытков, возникших из-за прекращения контрактов («Ведомости» рассказали об этом 21 ноября).
Maire – в первую очередь инжиниринговая компания, поэтому стоимость ее активов невысока, обращает внимание советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. По данным отчетности компании за 2024 г., все активы Maire стоят 7,4 млрд евро. Значительная часть этой суммы может приходиться на лицензии, наложить взыскание на которые довольно сложно, говорит эксперт. Тем не менее, теоретически «Еврохим» может попытаться арестовать выручку Maire по контрактам в странах Азии и Африки, добавляет он. В первую очередь, это возможно в отдельных странах СНГ и Африки, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отмечает, что с 2022 г. практика признания российских судебных решений за рубежом была очень разной. В странах ЕС и «Большой семерки» суды отказывают в их исполнении, либо ссылаясь на санкции, либо находя формальный повод, отмечает он. В то же время, в странах БРИКС, СНГ, Ближнего Востока и Африки механизм признания российских судебных актов продолжает работать, указывает юрист.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что прецеденты взыскания задолженности в пользу российских компаний за счет активов ответчиков в других странах есть. В качестве примера он приводит решение Верховного суда ЮАР об аресте активов Google в рамках дела о банкротстве российского подразделения компании.
По мнению Клеточкина, в отдельных странах, в первую очередь в ЕАЭС, вероятность признания решения Арбитражного суда Москвы и последующего взыскания средств «очень высока». Но имущества у ответчиков в этих юрисдикциях недостаточно для удовлетворения требований истца, предупреждает юрист.
В странах Ближнего Востока и Африки добиться исполнения решения российского арбитража будет сложнее «из-за административных факторов», полагает он. Гавришев считает, что это достижимо, но ситуация может значительно отличаться в каждой отдельно взятой стране.