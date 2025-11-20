«Еврохим» попросил 16 банков Италии заморозить операции бывших подрядчиков
В письмах, направленных кредитным организациям, компания просит заморозить все текущие и будущие платежи в адрес подрядчиков и ограничить движение средств по их счетам на сумму 9,5 млрд руб.
«Еврохим Северо-Запад – 2» судится с подрядчиками, входящими в итальянский инжинирингово-строительный холдинг Maire S.p.A., из-за неисполнения обязательств по строительству завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе. Tecnimont S.p.A. привлечена к делу в качестве соответчика по иску к ООО «МТ Руссия».
Российский арбитраж до этого удовлетворил ходатайство «Еврохим Северо-Запад – 2» и арестовал денежные средства и недвижимость Tecnimont S.p.A. и «МТ Руссия» на общую сумму 9,5 млрд руб.
В компании пояснили, что таким образом решили предупредить банки о судебном разбирательстве и связанных с ним рисках. Они рассчитывают на «оперативную и положительную реакцию» кредитных организаций и назвали блокировку счетов «закономерным шагом в рамках защиты законных прав».
Общая же сумма исковых требований «Еврохим Северо-Запад – 2» составляет 202,7 млрд руб. В нее входят неотработанный аванс, проценты за пользование чужими деньгами и компенсация убытков, связанных с расторжением контрактов.
Контракты на проектирование и строительство завода в Ленинградской области были заключены в июне 2020 г. между «Еврохим Северо-Запад – 2» и Tecnimont с «МТ Руссия». В дальнейшем договоры расторгли.
После этого подрядчики инициировали международный арбитраж, потребовав от российской стороны компенсацию за неуплаченные работы, рост стоимости проекта, проценты и убытки от расторжения соглашений. В ответ «Еврохим Северо-Запад – 2» подал встречный иск, потребовав взыскать с подрядчиков 380 млн евро неиспользованного аванса, 571 млн евро на завершение проекта и 875 млн евро упущенной выгоды.