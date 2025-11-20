«Еврохим» попросил 16 банков Италии заморозить операции бывших подрядчиков

«Еврохим Северо-Запад – 2» судится с подрядчиками, входящими в итальянский инжинирингово-строительный холдинг Maire S.p.A., из-за неисполнения обязательств по строительству завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе. Tecnimont S.p.A. привлечена к делу в качестве соответчика по иску к ООО «МТ Руссия».