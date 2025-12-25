Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности выросли на 20%

Он подтвердил, что в 2025 г. сложилась исключительная ситуация, связанная с завершением у ряда предприятий крупных инвестиционных проектов. По словам Мантурова, инвестиционный всплеск I квартала ожидаемо стал выравниваться к концу года. Так, в I квартале рост капитальных инвестиций в обработке составлял 42%, а по результатам полугодия был чуть меньше 30%. Ожидается, что, несмотря на возможное замедление динамики в связи с экономическими условиями, по итогам года получится удержать двузначные темпы роста в районе +15–20% год к году. В том числе за счет набранных за январь – сентябрь темпов.