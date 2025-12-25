Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности выросли на 20%
Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности увеличились за три квартала 2025 г. на порядка 20% и достигли около 5 трлн руб. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям».
Мантуров пояснил, что рост связан с тем, что многие предприятия в предыдущие годы запустили крупные инвестпроекты, где цикл занимает от 2,5 до 4 лет. Это химическая промышленность, металлургия и частично машиностроение. В некоторых случаях госсубсидии помогли несколько сдемпфировать ключевую ставку. Предприятия, которые получили в предыдущие годы достойную прибыль, выбрали сегодня практически все свои ресурсы. Частично им еще хватит на 2026 г.
«Мы очень рассчитываем на то, что процентная ставка будет снижаться, что в совокупности с планами по реализации нацпроектов позволит показателю по инвестициям вырасти и в следующем году. Но, конечно, не настолько, как в этом», – подчеркнул первый вице-премьер.
Он подтвердил, что в 2025 г. сложилась исключительная ситуация, связанная с завершением у ряда предприятий крупных инвестиционных проектов. По словам Мантурова, инвестиционный всплеск I квартала ожидаемо стал выравниваться к концу года. Так, в I квартале рост капитальных инвестиций в обработке составлял 42%, а по результатам полугодия был чуть меньше 30%. Ожидается, что, несмотря на возможное замедление динамики в связи с экономическими условиями, по итогам года получится удержать двузначные темпы роста в районе +15–20% год к году. В том числе за счет набранных за январь – сентябрь темпов.
Основной капитал обрабатывающих отраслей промышленности – это показатель того, сколько вкладывают хозяйствующие субъекты в средства производства (оборудование, цеха и др.). Он формируется за счет инвестиций и обеспечивает долгосрочную производственную мощность предприятий.