«Аэрофлот» планирует перевезти 55,4 млн пассажиров по итогам 2025 года
Группа «Аэрофлот» по результатам 2025 г. собирается увеличить перевозки пассажиров до 55,4 млн человек. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Александровский напомнил, что в 2024 г. было перевезено 55,3 млн пассажиров. В этом году повысилась и занятость кресел до 90,3%. Годом ранее процент их занятости составлял 89,6%. В первую очередь это произошло за счет мер по поддержанию летной годности, которыми группа активно занимается с 2022 г. В 2025 г. «Аэрофлот» достиг налета на общий парк самолетов более 1 млн часов. Среднегодовой рост с 2023 по 2025 г. составил 8,9%.
В этом году группа также сохранила долю на рынке авиаперевозок. Она составила 41,8% с учетом иностранных компаний. Гендиректор указал, что в общем объеме перевозок 76% – перевозки на внутренних воздушных линиях. Международный сегмент тоже важен.
«Мы его постоянно развиваем, потому что, как известно, тарифы на международных перевозках более высокие. Но это нам позволяет в том числе и балансировать тарифы на внутренних воздушных линиях, для того, чтобы предложение для наших пассажиров внутри страны было доступным», – подчеркнул Александровский.
12 декабря «Аэрофлот» разместил результаты по итогам 11 месяцев 2025 г. За указанный период группа компаний перевезла 51,3 млн пассажиров. Результат сопоставим с таким же периодом 2024 г. Число пассажиров на внутренних линиях составило 39 млн, на международных – 12,3 млн. Пассажирооборот увеличился на 3,2% до 142,3 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот вырос на 2,7%. Процент занятости пассажирских кресел достиг 90,4% (+0,4%).
Авиакомпания «Аэрофлот» за 11 месяцев перевезла 27,4 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году. Пассажирооборот при этом возрос на 5,8%.