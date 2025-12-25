«Аэрофлот» планирует перевезти 55,4 млн пассажиров по итогам 2025 года

Александровский напомнил, что в 2024 г. было перевезено 55,3 млн пассажиров. В этом году повысилась и занятость кресел до 90,3%. Годом ранее процент их занятости составлял 89,6%. В первую очередь это произошло за счет мер по поддержанию летной годности, которыми группа активно занимается с 2022 г. В 2025 г. «Аэрофлот» достиг налета на общий парк самолетов более 1 млн часов. Среднегодовой рост с 2023 по 2025 г. составил 8,9%.