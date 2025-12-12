Группа «Аэрофлот» перевезла 51,3 млн пассажиров за 11 месяцев

В ноябре количество пассажиров, перевезенных группой компаний, выросло на 2,8% к аналогичному периоду 2024 г. и составило 4,1 млн человек. На внутренних линиях было перевезено 3 млн пассажиров, на международных – 1,2 млн. Пассажирооборот вырос на 8,2%, до 12 млрд пассажиро-километров, а предельный пассажирооборот продемонстрировал рост на 4,6%. Процент занятости пассажирских кресел составил 92,8% (+3,1% год к году). На внутренних линиях показатель достиг 93,3%, на международных – 92,2%.