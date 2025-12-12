Группа «Аэрофлот» перевезла 51,3 млн пассажиров за 11 месяцев
За 11 месяцев 2025 г. группа компаний «Аэрофлот» перевезла 51,3 млн пассажиров. Результат сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения ГК.
Число пассажиров на внутренних линиях составило 39 млн, на международных – 12,3 млн. Пассажирооборот вырос на 3,2% – до 142,3 млрд пассажиро-километров, а предельный пассажирооборот увеличился на 2,7%. Процент занятости пассажирских кресел достиг 90,4% (+0,4% год к году).
Авиакомпания «Аэрофлот» за 11 месяцев текущего года перевезла 27,4 млн пассажиров. Этот показатель на 1,8% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот при этом увеличился на 5,8%.
В ноябре количество пассажиров, перевезенных группой компаний, выросло на 2,8% к аналогичному периоду 2024 г. и составило 4,1 млн человек. На внутренних линиях было перевезено 3 млн пассажиров, на международных – 1,2 млн. Пассажирооборот вырос на 8,2%, до 12 млрд пассажиро-километров, а предельный пассажирооборот продемонстрировал рост на 4,6%. Процент занятости пассажирских кресел составил 92,8% (+3,1% год к году). На внутренних линиях показатель достиг 93,3%, на международных – 92,2%.
Что касается авиакомпании «Аэрофлот», то в ноябре она перевезла 2,2 млн пассажиров. Это на 3,8% больше в годовом выражении. Пассажирооборот вырос на 12,8%.