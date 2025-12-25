«Яндекс Go» добавил в приложение визуализацию спроса на такси
В приложении «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на такси, сообщили «Ведомостям» в компании. Функция поможет понять, что влияет на цену поездки.
Пользователь в режиме реального времени видит, сколько людей рядом хотят уехать прямо сейчас, как много машин поблизости и какие из них могут принять заказ. Кроме того, приложение показывает информацию о пробках и погодных условиях.
Данные обновляются каждую минуту. Чтобы увидеть визуализацию спроса, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу после выбора маршрута и тарифа.
В компании рассказали, что утром перед работой пользователь увидит, что желающих ехать в центр из его района намного больше, чем свободных водителей рядом. Это поможет решить, ехать прямо сейчас, подождать или скорректировать маршрут с использованием другого транспорта.
21 октября генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин сообщил, что компания планирует в 2026 г. расширить функциональность «Яндекс Go», добавив в приложение сервисы общественного транспорта. По его словам, компания видит значительный потенциал в развитии смежных направлений сегмента «Райдтех», где темпы роста выше, чем в такси.