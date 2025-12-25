Газета
Главная / Бизнес /

В России могут запустить беспилотные трамваи в ближайшее время

Ведомости

Технологию использования трамваев пятого уровня автономности – полностью без водителя – могут запустить в стране в достаточно короткие сроки. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Здесь же, понимаете, очень важно не совершить ошибок. И не надо торопиться, надо испытывать, надо накатывать эти километры, смотреть, как себя ведет искусственный интеллект. Мы же все хотим, чтобы искусственный интеллект работал в наших с вами интересах. Там есть вопрос кибербезопасности», – отметил при этом Никитин.

Глава Минтранса добавил, что позиция ведомства по этому вопросу будет взвешенной. Он выразил уверенность в том, что прогресс не будет тормозиться, но рисковать безопасностью пассажиров министерство тоже не станет.

В сентябре президент РФ Владимир Путин, поздравляя москвичей и гостей столицы с Днем города, говорил, что Москва сейчас переходит к широкому применению беспилотного транспорта. На тот момент в городе на регулярные маршруты уже вышли первые беспилотные трамваи.

