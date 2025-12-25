В России могут запустить беспилотные трамваи в ближайшее время

«Здесь же, понимаете, очень важно не совершить ошибок. И не надо торопиться, надо испытывать, надо накатывать эти километры, смотреть, как себя ведет искусственный интеллект. Мы же все хотим, чтобы искусственный интеллект работал в наших с вами интересах. Там есть вопрос кибербезопасности», – отметил при этом Никитин.