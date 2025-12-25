Акционеры «Мечела» утвердили поручительство по трем кредитам с ВТБ

Овчинников уточнил, что «Мечел» смог договориться о снижении нагрузки на денежный поток в 2025-2026 гг. совокупно на 132 млрд руб. По его словам, компания находится в постоянном диалоге с основными кредиторами. В конце 2024 г. группа смогла оптимизировать графики погашения основного долга и получила отсрочку до конца 2026 г. В течение этого года были также достигнуты договоренности с банками о дополнительной поддержке.