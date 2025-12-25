Газета
Акционеры «Мечела» утвердили поручительство по трем кредитам с ВТБ

Ведомости

Акционеры горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» на внеочередном общем собрании одобрили поручительство по трем кредитным сделкам с ВТБ. Об этом сообщил ТАСС.

Директор финансового управления «Мечела» Александр Овчинников пояснил, что эти изменения снижают нагрузку на денежный поток группы в 2025-2026 гг. на около 74 млрд руб. В этот период компания будет выплачивать проценты по сниженной ставке и получила отсрочку по погашению основного долга. Разница между полной и уплачиваемой ставками будет капитализироваться в основной долг, а погашение накопленных процентов и тела долга переносится на 2027-2030 гг.

Овчинников уточнил, что «Мечел» смог договориться о снижении нагрузки на денежный поток в 2025-2026 гг. совокупно на 132 млрд руб. По его словам, компания находится в постоянном диалоге с основными кредиторами. В конце 2024 г. группа смогла оптимизировать графики погашения основного долга и получила отсрочку до конца 2026 г. В течение этого года были также достигнуты договоренности с банками о дополнительной поддержке.

В 2024 г. чистый убыток «Мечела» по МСФО составил 37,1 млрд руб. против прибыли в 22,3 млрд руб. годом ранее. На 31 декабря прошлого года чистый долг группы достиг 259,4 млрд руб. (+4%).

28 августа «Мечел» представил финансовые результаты по МСФО в первом полугодии 2025 г. Убыток, приходящийся на акционеров, вырос более чем вдвое до 40,5 млрд руб. Финансовые расходы увеличились на треть до 26,8 млрд руб. Чистый долг без пеней и штрафов на 30 июня 2025 г. составлял 252,7 млрд руб. (на 3% меньше относительно показателя на конец 2024 г.). 

