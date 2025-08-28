Убыток «Мечела» в первом полугодии вырос более чем вдвое

Как писали «Ведомости» в начале июля со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), экспортные цены на коксующийся (металлургический) уголь в конце июня 2025 г. составили $97/т на базисе FOB («погрузка на судно») Дальний Восток. Эта котировка была на 18% ниже, чем в начале года, и на 31% – чем в конце июня 2024 г. Неделей ранее котировка была еще ниже – $94/т. Это был минимум цены с мая 2021 г. Но в июле котировки начали заметно расти и, по данным ЦЦИ, с 27 июня к 28 июля стоимость 1 т коксующегося угля FOB Дальний Восток подскочила на 24% до $119/т.