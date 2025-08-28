Убыток «Мечела» в первом полугодии вырос более чем вдвое

Убыток «Мечела» в первом полугодии вырос более чем вдвоеНа бизнес компании повлияли негативная рыночная конъюнктура и существенное снижение добычи
Выручка «Мечела» по МСФО в первом полугодии составила 152,3 млрд руб., снизившись на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании 28 августа. Показатель EBITDA снизился почти в шесть раз в годовом выражении до 5,7 млрд руб., убыток, приходящийся на акционеров, вырос более чем вдвое до 40,5 млрд руб., финансовые расходы увеличились на треть до 26,8 млрд руб.
Чистый долг «Мечела» без пеней и штрафов на 30 июня 2025 г. составил 252,7 млрд руб. – на 3% меньше по сравнению с показателем на конец прошлого года. Изменение связано в основном с укреплением курса рубля по отношению к юаню и евро, объясняет компания.
Соотношение чистый долг / EBITDA на конец первого полугодия составило 8,8 против 4,6 на конец 2024 г. Увеличение обусловлено значительным снижением EBITDA за последние 12 месяцев. Капзатраты «Мечела» в первом полугодии без учета аренды снизились на 27% до 6,7 млрд руб.
Основные вызовы прошедшего полугодия были связаны с ослаблением конъюнктуры рынка основной продукции компании – как в горнодобывающем, так и в металлургическом сегменте, отмечается в сообщении компании. Добыча угля в России в первом полугодии выросла на 1,6% в годовом выражении до 216 млн т, следует из данных Росстата. При этом сальдированный убыток отрасли вырос в 26 раз до 185,2 млрд руб.
«Мечел» снизил добычу угля в первом полугодии на 28% до 3,66 млн т, следует из отчета компании. Выплавка стали выросла на 2% до 1,67 млн т.
В течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля (ККУ) снижались, отмечает «Мечел». Основными причинами были слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей. В условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением, говорится в сообщении.
В связи с этим компания приняла решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию. Дополнительные производственные ограничения связаны с ремонтными работами на обогатительной фабрике «Нерюнгринская», запуск которой запланирован на октябрь этого года.
Пожар на складе готовой продукции фабрики «Нерюнгринская» «Якутугля» (входит в «Мечел») произошел в начале мая 2025 г. Огнем были повреждены здание склада, кровля, строительные конструкции и конвейерная лента.
После майского пожара у «Мечела» полностью встала обогатительная фабрика, что лишило компанию возможности выпускать концентрат коксующегося угля, отмечает партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов. По его данным, входящий в группу «Южный Кузбасс» пока держит добычу ККУ на достаточном уровне, но этого, видимо, не хватает для поставок на экспорт.
В то же время сейчас поставки коксующегося угля нерентабельны и на экспорт, и на внутренний рынок, продолжает Котов. «Кризис на рынке угля в целом спутал карты многим поставщикам. Условно в 2023–2024 гг. было намного выгоднее вести сырье на внутренний рынок, чем на экспорт, но металлурги отказывались покупать уголь у производителей. Сейчас металлурги готовы, угольщики не хотят продавать», – пояснил эксперт.
Как писали «Ведомости» в начале июля со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), экспортные цены на коксующийся (металлургический) уголь в конце июня 2025 г. составили $97/т на базисе FOB («погрузка на судно») Дальний Восток. Эта котировка была на 18% ниже, чем в начале года, и на 31% – чем в конце июня 2024 г. Неделей ранее котировка была еще ниже – $94/т. Это был минимум цены с мая 2021 г. Но в июле котировки начали заметно расти и, по данным ЦЦИ, с 27 июня к 28 июля стоимость 1 т коксующегося угля FOB Дальний Восток подскочила на 24% до $119/т.
Стоимость обыкновенной акции «Мечела» на Мосбирже 28 августа снизилась на 4% к закрытию предыдущей торговой сессии до 82,25 руб. за бумагу