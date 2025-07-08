Экспортные цены на российский уголь снизились до минимума с 2020 года

В порту Тамань уголь той же калорийности в конце июня стоил $63/т. Это на 22% меньше, чем в начале года, и на 14% – показателя конца июня 2024 г. Ниже в последний раз котировка опускалась в марте 2021 г. Стоимость угля в портах Балтийского моря в конце июня составила $55/т (-26% к показателю на начало года и -18% в годовом выражении). Из данных ЦЦИ следует, что экспортные котировки в балтийских портах находятся на минимуме с декабря 2020 г.