Экспортные цены на российский уголь снизились до минимума с 2020 года

Экспортные цены на российский уголь снизились до минимума с 2020 годаУгольщики продолжают нести убытки, несмотря на стабилизацию добычи и экспорта
Цены на экспортные поставки энергетического угля из России в первом полугодии в 2025 г. продолжили падение и к концу июня достигли минимумов c конца 2020 – начала 2021 г. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости». По данным ЦЦИ, 27 июня 1 т угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток стоила $69. С начала года котировка снизилась на 21%, а в годовом выражении – на четверть. Это минимальный уровень цен с ноября 2020 г.
В порту Тамань уголь той же калорийности в конце июня стоил $63/т. Это на 22% меньше, чем в начале года, и на 14% – показателя конца июня 2024 г. Ниже в последний раз котировка опускалась в марте 2021 г. Стоимость угля в портах Балтийского моря в конце июня составила $55/т (-26% к показателю на начало года и -18% в годовом выражении). Из данных ЦЦИ следует, что экспортные котировки в балтийских портах находятся на минимуме с декабря 2020 г.