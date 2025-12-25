Новак: добыча нефти в России в 2025 году сохранится на уровне 516 млн т

В следующем году, по словам Новака, добыча может вырасти на 2% и достигнуть 525 млн т. Вице-премьер отметил, что Россия ориентируется на стоимость нефти Brent в $69-70 на ближайшие годы. В среднесрочной перспективе страна намерена увеличить годовую добычу нефти до 540 млн т в год.