Новак: добыча нефти в России в 2025 году сохранится на уровне 516 млн т
Добыча российской нефти сохранится на уровне предыдущего года и составит 516 млн т по итогам 2025 г. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России-24».
«Что касается добычи, в этом году мы выйдем на уровень добычи примерно как в 2024 г., 516 млн т», – сказал он (цитата по ТАСС).
В следующем году, по словам Новака, добыча может вырасти на 2% и достигнуть 525 млн т. Вице-премьер отметил, что Россия ориентируется на стоимость нефти Brent в $69-70 на ближайшие годы. В среднесрочной перспективе страна намерена увеличить годовую добычу нефти до 540 млн т в год.
Президент РФ Владимир Путин говорил в октябре, что добыча нефти в России в 2025 г. снизится на 1% и составит 510 млн т. Он пояснил, что сокращение происходит в результате исполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК и не входящих в организацию нефтедобывающих государств (ОПЕК+).