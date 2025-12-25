Газета
Путин заявил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

Ведомости

США проявляют заинтересованность в организации майнинга на Запорожской АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы государства, Москва и Вашингтон обсуждают формат совместного управления объектом без участия Украины. Также, уточнил президент, по предложению США рассматривается вариант поставок электроэнергии с атомной станции на Украину.

Путин отдельно отметил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако в настоящее время они получили российские паспорта.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. Она расположена рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Россия взяла объект под контроль в марте 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине.

23 декабря сообщалось, что Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Торжественная церемония вручения документа прошла в Москве. Лицензию гендиректору АО «Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС» Рамилю Галиеву вручил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Документ подтверждает соответствие технического состояния энергоблока и работы станции федеральным нормам и правилам РФ в сфере использования атомной энергии.

