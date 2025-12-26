Миллер сообщил о готовности газохимического комплекса в Усть-Луге на 70%
Газохимический комплекс «Газпрома» по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге построен на 70%. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.
«Таких уникальных комплексов – просто по широте номенклатуры производства продукции на одной площадке – в мире нет», – отметил он.
Глава «Газпрома» также напомнил о запуске специализированного литейного цеха в Тульской области. По его словам, этот проект стал одним из ключевых примеров работы компании по укреплению технологического суверенитета. Миллер отметил, что выпуск турбинных лопаток является одним из самых сложных элементов в производстве газовых турбин, а мощности нового комплекса полностью покрывают потребности «Газпрома». «Вопрос, который был для нас непростым в течение многих десятилетий, решен. И мы с вами можем чувствовать себя абсолютно уверенно», – подчеркнул он.
Миллер также сообщил, что газопровод «Сила Сибири – 2» может быть построен раньше установленного срока. По его словам, работы проведут качественно и с опережением срока.