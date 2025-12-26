Газета
Мантуров: рост промышленности в РФ может составить 2,5–3% в 2026 году

Ведомости

Рост промышленного производства в 2026 г. может составить 2,5–3%. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, ключевыми драйверами роста выступят фармацевтика, радиоэлектроника, химическая промышленность, металлургия и автомобилестроение. Эти отрасли сохранят лидерские позиции в 2026 г. благодаря долгосрочным инвестиционным циклам и государственному заказу.

«Рассчитываем, что те национальные проекты, которые стартовали с этого года, и инструменты поддержки будут в первую часть и, начиная, в частности, с этого года, направлены именно на эти направления», – сказал Мантуров.

25 декабря Мантуров рассказал в интервью «Ведомостям», что в 2025 г. рост промышленности будет на уровне чуть более 2%. Двузначные цифры роста при этом демонстрируют отдельные отрасли, например химпром.

