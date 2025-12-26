Мантуров: доля дружественных стран в торговле РФ увеличилась до 80%

16 декабря главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай говорил, что Индия намерена удвоить объем экспорта товаров и услуг в Россию – с нынешних $5 млрд до $10 млрд. Он подчеркнул, что индийские компании уже получили доступ к ряду секторов российского рынка и хотят нарастить присутствие. По его словам, страны также намерены довести взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 г.