Мантуров: доля дружественных стран в торговле РФ увеличилась до 80%
Во внешней торговле России 80% занимает сотрудничество с дружественными странами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «России 24».
«Больше всего мы, конечно же, торгуем с дружественными странами. Если сравнивать, 2021 г. – это было 60%. На сегодняшний день мы вышли на показатель 80%», – отметил он.
По словам Мантурова, в эту долю входят страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Средней Азии, а также Африки.
16 декабря главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай говорил, что Индия намерена удвоить объем экспорта товаров и услуг в Россию – с нынешних $5 млрд до $10 млрд. Он подчеркнул, что индийские компании уже получили доступ к ряду секторов российского рынка и хотят нарастить присутствие. По его словам, страны также намерены довести взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 г.