Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Мантуров: доля дружественных стран в торговле РФ увеличилась до 80%

Ведомости

Во внешней торговле России 80% занимает сотрудничество с дружественными странами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «России 24».

«Больше всего мы, конечно же, торгуем с дружественными странами. Если сравнивать, 2021 г. – это было 60%. На сегодняшний день мы вышли на показатель 80%», – отметил он.

По словам Мантурова, в эту долю входят страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Средней Азии, а также Африки.

16 декабря главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай говорил, что Индия намерена удвоить объем экспорта товаров и услуг в Россию – с нынешних $5 млрд до $10 млрд. Он подчеркнул, что индийские компании уже получили доступ к ряду секторов российского рынка и хотят нарастить присутствие. По его словам, страны также намерены довести взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её