Индия планирует увеличить экспорт товаров и услуг в Россию до $10 млрд

По его словам, индийские компании уже получили доступ к ряду секторов российского рынка и намерены наращивать присутствие. Сахай отметил, что Москва и Нью-Дели приближаются к цели довести взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 г., при этом Индия рассчитывает обеспечить $30–35 млрд экспорта, а импорт из России – на уровне $60–65 млрд.