Индия планирует увеличить экспорт товаров и услуг в Россию до $10 млрд
Индия планирует вдвое увеличить экспорт товаров и услуг в Россию – с нынешних $5 млрд до $10 млрд. Об этом заявил главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай на заседании Делового клуба, организованном торговым представительством РФ в Индии. Его слова передает ТАСС.
По его словам, индийские компании уже получили доступ к ряду секторов российского рынка и намерены наращивать присутствие. Сахай отметил, что Москва и Нью-Дели приближаются к цели довести взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 г., при этом Индия рассчитывает обеспечить $30–35 млрд экспорта, а импорт из России – на уровне $60–65 млрд.
Глава FIEO подчеркнул, что торгово-экономические связи двух стран в последний год развиваются динамично и имеют потенциал дальнейшего роста. Среди перспективных направлений он назвал машиностроение, электронику и фармацевтику, а также туризм, транспорт и логистику, цифровые платежи и финтех, возобновляемую и «зеленую» энергетику, судостроение и судоремонт.
5 декабря первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия и Индия способны увеличить взаимную торговлю до уровня более $100 млрд при условии последовательной и совместной работы.