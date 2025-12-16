Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Индия планирует увеличить экспорт товаров и услуг в Россию до $10 млрд

Ведомости

Индия планирует вдвое увеличить экспорт товаров и услуг в Россию – с нынешних $5 млрд до $10 млрд. Об этом заявил главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай на заседании Делового клуба, организованном торговым представительством РФ в Индии. Его слова передает ТАСС.

По его словам, индийские компании уже получили доступ к ряду секторов российского рынка и намерены наращивать присутствие. Сахай отметил, что Москва и Нью-Дели приближаются к цели довести взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 г., при этом Индия рассчитывает обеспечить $30–35 млрд экспорта, а импорт из России – на уровне $60–65 млрд.

Глава FIEO подчеркнул, что торгово-экономические связи двух стран в последний год развиваются динамично и имеют потенциал дальнейшего роста. Среди перспективных направлений он назвал машиностроение, электронику и фармацевтику, а также туризм, транспорт и логистику, цифровые платежи и финтех, возобновляемую и «зеленую» энергетику, судостроение и судоремонт.

5 декабря первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия и Индия способны увеличить взаимную торговлю до уровня более $100 млрд при условии последовательной и совместной работы.

Читайте также:Путин заявил о приоритетном внимании к поставкам индийской продукции в Россию
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте