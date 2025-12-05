Путин заявил о приоритетном внимании к поставкам индийской продукции в Россию

Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря. Путин и Моди провели переговоры в Хайдарабадском дворце в Дели, после чего обменялись подписанными документами между индийской и российской сторонами. Путин заявил, что Россия, безусловно, удовлетворена итогами переговоров с Индией. Он также пригласил Моди на XXIV ежегодный российско-индийский саммит, который состоится в РФ в 2026 г.