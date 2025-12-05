Путин заявил о приоритетном внимании к поставкам индийской продукции в Россию
Проекты, связанные с наращиванием поставок индийской продукции в Россию, должны получить приоритетное внимание в ходе реализации недавно принятой индийским правительством новой программы по поддержке экспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на российско-индийском торговом форуме в Дели.
«Индийские предприниматели, и это наглядно показал ваш форум, реально заинтересованы также торговать с Россией, и им есть что предложить. Синергия очевидна», – сказал российский лидер.
Путин также заверил индийские бизнес-круги, что все полезные начинания по развитию взаимных экономических обменов будут и впредь встречать содействие российских министерств и ведомств.
Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря. Путин и Моди провели переговоры в Хайдарабадском дворце в Дели, после чего обменялись подписанными документами между индийской и российской сторонами. Путин заявил, что Россия, безусловно, удовлетворена итогами переговоров с Индией. Он также пригласил Моди на XXIV ежегодный российско-индийский саммит, который состоится в РФ в 2026 г.