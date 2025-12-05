Мантуров назвал достижимым рост товарооборота России и Индии свыше $100 млрд

По его словам, цель выхода на такой показатель к 2030 г. выглядит «позитивно и реалистично», если обе стороны будут двигаться к результату. «Настрой у индийских коллег есть, и у моих коллег по правительству, и в российском бизнесе он точно присутствует», – отметил он (цитата по ТАСС).