Мантуров назвал достижимым рост товарооборота России и Индии свыше $100 млрд

Россия и Индия способны увеличить взаимную торговлю до уровня более $100 млрд при условии последовательной и совместной работы, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, цель выхода на такой показатель к 2030 г. выглядит «позитивно и реалистично», если обе стороны будут двигаться к результату. «Настрой у индийских коллег есть, и у моих коллег по правительству, и в российском бизнесе он точно присутствует», – отметил он (цитата по ТАСС).

4 декабря заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на Российско-индийском деловом форуме в Нью-Дели заявил, что товарооборот двух стран достигнет $100 млрд к 2030 г. По его оценке, основной вклад обеспечит рост поставок индийских товаров в Россию.

Орешкин подчеркнул, что потенциал Индии в отношении экспорта в Россию используется недостаточно. Он напомнил, что Индия является третьей экономикой мира, а Россия – четвертой, но объем неэнергетической торговли «этому статусу не соответствует».

Для наращивания поставок индийских товаров Орешкин выделил шесть ключевых направлений: товары широкого потребления, продукты питания и сельхозпродукция, фармацевтика и медицинские изделия, телекоммуникационное оборудование и IT-услуги, комплектующие для промышленности, а также трудовые ресурсы.

