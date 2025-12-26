Минфин рассказал о снижении числа заявок от нерезидентов на продажу активов в РФ
Число заявок от иностранных компаний на продажу активов в России по сравнению с 2024 г. снизилось примерно вдвое. Сейчас в очереди находится пара десятков таких заявок. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в программе «Инвестиционный час» на радио РБК.
По его мнению, крупные компании, которые хотели уйти из России, сделали это еще в 2022 г. Компании, которые остались, или уже не уйдут, или, сопротивляясь давлению в своих странах, будут всячески пытаться оставить свой бизнес. Моисеев уточнил, что сейчас заявки на продажу активов подает средний бизнес. Он выразил мнение, что стремление выхода обусловлено неудобством управлять бизнесом в стране из-за сложностей с поставками и расчетами.
«Сейчас это все в спокойном режиме. В целом ситуаций, когда люди все бросают, вешают амбарный замок и уходят, таких, конечно, уже нет», – подчеркнул замминистра.
22 декабря Моиссев сообщил об эффективности мер по контролю за уходом иностранных компаний из России. Он отметил, что формального ужесточения правил не планируется, на практике же подходы стали более строгими, прежде всего в части определения выплат иностранному участнику за отчуждаемый актив.
С октября 2024 г. минимальный размер дисконта при продаже иностранными компаниями активов был повышен с 50 до 60%. Одновременно вырос и обязательный взнос в государственный бюджет – до 35% от рыночной стоимости активов. Эта сумма выплачивается поэтапно: 25% перечисляется в первый месяц после закрытия сделки, 5% – спустя год, и еще 5% – в течение последующих двух лет.