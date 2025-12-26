Минфин рассказал о снижении числа заявок от нерезидентов на продажу активов в РФ

По его мнению, крупные компании, которые хотели уйти из России, сделали это еще в 2022 г. Компании, которые остались, или уже не уйдут, или, сопротивляясь давлению в своих странах, будут всячески пытаться оставить свой бизнес. Моисеев уточнил, что сейчас заявки на продажу активов подает средний бизнес. Он выразил мнение, что стремление выхода обусловлено неудобством управлять бизнесом в стране из-за сложностей с поставками и расчетами.