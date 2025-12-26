«Честный знак» заблокировал продажу 138 000 бутылок напитка Aloe Vera
Система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу 138 000 бутылок потенциально опасного напитка Aloe Vera. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки.
Решение принято по поручению Роспотребнадзора. Реализация спорных партий приостановлена как в розничных магазинах, так и на онлайн-площадках.
«Всего в розничной продаже находится 138 000 бутылок по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
В настоящее время Роспотребнадзор проводит проверки и лабораторные исследования изъятой продукции. В ЦРПТ напомнили, что до этого с помощью инструментов системы маркировки было заблокировано 2,5 млн бутылок опасной воды «Джермук», после употребления которой отравился житель Северной Осетии.
26 декабря сообщалось, что «Магнит» приостановил продажу напитка Aloe Vera после обнаружения в нем ацетона. Продукцию начали блокировать на кассах во всех магазинах сети. В компании заявили, что проведут лабораторные исследования и взаимодействуют с поставщиком для выяснения обстоятельств случившегося.