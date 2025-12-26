Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских воздушных судов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских воздушных судов. Это следует из распоряжения на официальном портале правовых актов.
Согласно тексту программы, уровень безопасности полетов в РФ должен соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и «лучшим мировым практикам в области безопасности полетов».
Программой предусмотрено создание «среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания, при четком разграничении между человеческой ошибкой, нарушением обязательных требований и халатностью».
В октябре «Известия» писали, что Ространснадзор проверит 51 авиакомпанию до декабря 2026 г. Проверка затронет компании «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Амур», «Ангара», «АэроБратск», «Борус», «Камчатское авиационное предприятие», «Костромское авиапредприятие», «КрасАвиа», «Полярные Авиалинии», «РусЛайн», «Авиапредприятие «Северсталь», «Тайга» и др.
Проверка пройдет в рамках правительственного поручения. Поводом для проверок стал риск возникновения у региональных авиакомпаний ситуаций, аналогичных тем, что привели к катастрофе самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля.