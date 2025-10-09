Ространснадзор проверит 51 авиакомпанию до декабря 2026 года

Согласно приведенной Фонаревым статистике, количество авиационных происшествий в 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилось в два раза – с 8 до 17 случаев. При этом число погибших возросло более чем втрое – с 12 до 37 человек. В письме также отмечается, что с начала 2025 г. в коммерческой авиации зафиксировано четыре авиационных происшествия, включая две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека. В пояснительной записке к проекту поручения правительства о проведении профилактических визитов говорится, что негативные тенденции, прежде всего, связаны с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями.