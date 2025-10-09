Ространснадзор проверит 51 авиакомпанию до декабря 2026 года
С 1 декабря 2025 г. по 1 декабря 2026 г. авиационные власти проведут масштабные контрольные мероприятия в отношении 51 региональной авиакомпании. В их числе – «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Амур», «Ангара», «АэроБратск», «Борус», «Камчатское авиационное предприятие», «Костромское авиапредприятие», «КрасАвиа», «Полярные Авиалинии», «РусЛайн», «Авиапредприятие «Северсталь», «Тайга» и др., пишут «Известия» со ссылкой на проект правительственного поручения, направленного в Ространснадзор.
Мероприятия затронут ключевые аспекты деятельности перевозчиков, включая обслуживание воздушных судов, подготовку специалистов, обеспечение безопасности полетов и поддержание летной годности авиатехники.
В Ространснадзоре отметили, что практика внеплановых проверок на основании поручений правительства не исключительна. Из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева замминистра транспорта Владимиру Потешкину следует, что поводом для проверок стал риск возникновения у региональных авиакомпаний ситуаций, аналогичных тем, что привели к катастрофе самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля.
Согласно приведенной Фонаревым статистике, количество авиационных происшествий в 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилось в два раза – с 8 до 17 случаев. При этом число погибших возросло более чем втрое – с 12 до 37 человек. В письме также отмечается, что с начала 2025 г. в коммерческой авиации зафиксировано четыре авиационных происшествия, включая две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека. В пояснительной записке к проекту поручения правительства о проведении профилактических визитов говорится, что негативные тенденции, прежде всего, связаны с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями.
Утром 24 июля Ан-24 рухнул в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. На борту были 43 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
2 сентября «Известия» писали, что проведенная Ространснадзором проверка «Ангары» после крушения Ан-24 выявила массовые нарушения, которые могут стать причиной полного прекращения ее деятельности. Отмечалось, что более половины воздушных судов эксплуатируются с отступлениями от обязательных требований летной годности. При этом авиакомпания не сделала необходимых выводов, несмотря на грубые нарушения и временный запрет полетов 18 из 28 самолетов.