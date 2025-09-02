Газета
Главная / Общество /

«Ангара» может остановить полеты из-за массовых нарушений

Ведомости

Проведенная Ространснадзором проверка авиакомпании «Ангара» после крушения Ан-24 под Тындой 24 июля выявила массовые нарушения, которые могут стать причиной полного прекращения ее деятельности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо руководителя ведомства Виктора Гулина на имя главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

В письме сообщается, что более половины воздушных судов эксплуатируются с отступлениями от обязательных требований летной годности. При этом авиакомпания не сделала необходимых выводов, несмотря на грубые нарушения и временный запрет полетов 18 из 28 самолетов.

В июле Росавиация уже аннулировала у «Ангары» сертификат на техническое обслуживание воздушных судов. Как указано в письме, выполнение коммерческих рейсов без прохождения техобслуживания влечет за собой аннулирование сертификата эксплуатанта.

В то же время в Росавиации заявили, что окончательное решение по авиакомпании пока не принято. Анализ ее работы продолжается, перевозчик выполняет полеты, а его руководству даны рекомендации по повышению безопасности. В ведомстве подчеркнули, что региональные авиаперевозки находятся на постоянном контроле Минтранса и Росавиации.

20 августа Росавиация сообщила, что аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары» после авиакатастрофы с самолетом Ан-24 вблизи Тынды. Восточно-сибирское межтерриториальное управление Росавиации выявило нарушения при подготовке авиационных специалистов. Учебный центр занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.

Ан-24 рухнул в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды утром 24 июля. На его борту были 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматриваются две основные версии авиакатастрофы: техническая неисправность и человеческий фактор.

