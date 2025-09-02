«Ангара» может остановить полеты из-за массовых нарушений

В то же время в Росавиации заявили, что окончательное решение по авиакомпании пока не принято. Анализ ее работы продолжается, перевозчик выполняет полеты, а его руководству даны рекомендации по повышению безопасности. В ведомстве подчеркнули, что региональные авиаперевозки находятся на постоянном контроле Минтранса и Росавиации.