Росавиация аннулировала сертификат учебного центра авиакомпании «Ангара»

Утром 24 июля самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. На его борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматриваются две основные версии авиакатастрофы: техническая неисправность и человеческий фактор.