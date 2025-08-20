Росавиация аннулировала сертификат учебного центра авиакомпании «Ангара»
По итогам внеплановой проверки Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании «Ангара» после авиакатастрофы с самолетом Ан-24 вблизи Тынды. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что восточно-сибирское межтерриториальное управление Росавиации выявило нарушения при подготовке авиационных специалистов. Учебный центр занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.
Теперь для обучения авиационного персонала «Ангаре» необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных авиационных учебных центров.
Утром 24 июля самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. На его борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматриваются две основные версии авиакатастрофы: техническая неисправность и человеческий фактор.