Сбор пшеницы в 2025 году превысил 90 млн тонн
Урожай ржи составил 999 000 т против 1,2 млн т в 2024 г., ячменя – 19,7 против 16,7 млн т, кукурузы – 12,6 против 13,9 млн т. Снижение зафиксировано по гречихе – до 933 400 т (с 1,2 млн т в 2024 г.) и рису – до 1,19 млн т (с 1,26 млн т годом ранее).
Сбор зернобобовых культур достиг рекордных 8 млн т – почти в полтора раза больше показателя 2024 г. (5,4 млн т).
Валовой сбор зерна в 2025 г., согласно сообщению Росстата, увеличился до 139,4 млн т по сравнению с 125,9 млн т в 2024 г.
В сегменте масличных культур также зафиксирована положительная динамика: сбор подсолнечника вырос до 17 млн т (с 16,9 млн т в 2024 г.), сои – до 8,96 млн т (с 7,1 млн т), рапса – до 5,6 млн т (с 4,7 млн т).
Данные Росстата не включают статистику по новым регионам.
Правительство России определило квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 г. Она будет действовать с середины февраля до конца июня.
Совокупный объем квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза составит 20 млн т.