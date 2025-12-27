Сбор пшеницы в 2025 году превысил 90  млн тонн

Урожай ржи составил 999 000 т против 1,2 млн т в 2024 г., ячменя – 19,7 против 16,7 млн т, кукурузы – 12,6 против 13,9 млн т. Снижение зафиксировано по гречихе – до 933 400 т (с 1,2 млн т в 2024 г.) и рису – до 1,19 млн т (с 1,26 млн т годом ранее).