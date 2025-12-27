Газета
Сбор пшеницы в 2025 году превысил 90  млн тонн

Ведомости

В 2025  г. российские аграрии собрали 91,4  млн т пшеницы в чистом весе, что превышает показатель 2024  г. (82,6  млн т). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Урожай ржи составил 999 000  т против 1,2 млн т в 2024  г., ячменя – 19,7  против 16,7  млн т, кукурузы – 12,6  против 13,9 млн т. Снижение зафиксировано по гречихе – до 933 400 т (с 1,2  млн т в 2024 г.) и рису – до 1,19 млн т (с 1,26 млн т годом ранее).

Сбор зернобобовых культур достиг рекордных 8 млн т – почти в полтора раза больше показателя 2024  г. (5,4  млн т).

Валовой сбор зерна в 2025 г., согласно сообщению Росстата, увеличился до 139,4  млн т по сравнению с 125,9  млн т в 2024 г.

В сегменте масличных культур также зафиксирована положительная динамика: сбор подсолнечника вырос до 17  млн т (с 16,9  млн т в 2024 г.), сои – до 8,96  млн т (с 7,1 млн т), рапса – до 5,6 млн т (с 4,7 млн т).

Данные Росстата не включают статистику по новым регионам.

Правительство России определило квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 г. Она будет действовать с середины февраля до конца июня.

Совокупный объем квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза составит 20 млн т.

