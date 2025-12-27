Газета
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до февраля

Правительство России продлило действующие ограничения на экспорт топлива. Соответствующие постановления предусматривают продление запрета на вывоз бензина и ряда других нефтепродуктов до 28 февраля 2026 г. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, временный запрет на экспорт бензина за пределы страны будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей нефтепродуктов.

Отдельным постановлением продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом данное ограничение не распространяется на производителей нефтепродуктов.

Новые ограничения начнут действовать на следующий день после официального опубликования постановлений.

О продлении ограничений на экспорт топлива «Ведомости» писали 16 декабря.

Эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива было установлено до 31 декабря 2025 г. Ограничения были введены для обеспечения стабильной ситуации на российском топливном рынке. Запрет не касается поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок.

