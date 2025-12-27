Правительство продлило запрет на экспорт бензина до февраля

Эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива было установлено до 31 декабря 2025 г. Ограничения были введены для обеспечения стабильной ситуации на российском топливном рынке. Запрет не касается поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок.