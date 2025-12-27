Xiaomi оформила в России товарные знаки для еды и добычи полезных ископаемых
Китайская Xiaomi зарегистрировала в России два товарных знака – Xiaomi YU и Xiaomi, которые охватывают, в том числе, сферы продуктов питания и услуг по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает ТАСС.
Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент из Китая: первая – в декабре 2024 г., вторая – в июне 2025 г.
Товарный знак Xiaomi YU зарегистрирован по четырем классам (№26, №30, №31 и №32) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и распространяется на галантерейные изделия, продукты питания (включая чай и кофе), продукцию земледелия и морского промысла, а также напитки (в том числе, пиво).
Товарный знак Xiaomi зарегистрирован по трем классам (№9, №12, №37) МКТУ и охватывает операционное программное обеспечение, транспортные средства с дистанционным управлением (за исключением игрушек), услуги в области строительства и услуги по добыче полезных ископаемых.
Срок действия обеих регистраций истекает в 2034 г.
В ноябре компания Xiaomi вошла в топ-5 лидеров по продажам электрокаров в России.