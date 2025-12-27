Xiaomi оформила в России товарные знаки для еды и добычи полезных ископаемых

Товарный знак Xiaomi YU зарегистрирован по четырем классам (№26, №30, №31 и №32) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и распространяется на галантерейные изделия, продукты питания (включая чай и кофе), продукцию земледелия и морского промысла, а также напитки (в том числе, пиво).